テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）が20日、自身のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」を更新。同チャンネル初のイベントの日程と開催場所を明かした。

今回は「【トーク】森脇梨々夏 会ってみたらすごかった芸能人ベスト7！超大物MC・演技派芸人・世界チャンピオン・人生を変えた人・最後に重大発表！」と題して更新され、動画の最後に同チャンネル初のイベントが決定したことが伝えられた。

日程については「年明け」として来年2月3日に開催するとした。開催場所は「会場がパシフィコ横浜」と明かし、収容人数は「5000人」と伝えた。まさかの会場に森脇は驚き、スタッフからは笑いが起こった。

佐久間氏も苦笑いしつつ「今、本当に会場が空いてなくて。たまたま空いてる会場が5000人」と会場がパシフィコ横浜になった経緯を明かした。この規模に「俺は本当に怖い…5000人」と席が埋まるのかを心配した。

同イベントには芸人や“ノブロックガールズ”の森脇、福留光帆、二瓶有加、みりちゃむらが参加することも明かされた。だが、佐久間氏は「ノブロックTVがなくなるかもしれない。大赤字で」と不安を口にしていた。