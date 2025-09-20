陸上の世界選手権東京大会は第８日の２０日、国立競技場（東京都新宿区）を発着する周回コースで女子２０キロ競歩が行われ、藤井菜々子（２６）（エディオン）が自身の持つ日本記録を１５秒更新する１時間２６分１８秒の日本新で銅メダルを獲得した。

五輪と世界選手権を通じて、競歩種目で日本勢女子のメダル獲得は初めて。岡田久美子（富士通）は１時間３０分１２秒で１８位だった。

ゴール直前で４位の選手が猛然と迫ってきても、藤井は前だけを見据えていた。２月に出した従来の日本記録を１５秒更新する会心の歩き。日本競歩の新たな歴史の扉を開き、「自分が思い描いたレースができた。もう大感激」と笑顔が広がった。

スタート時の気温が２３度、湿度は６６％と暑さが残る条件下で、序盤から１キロ４分２０秒前後のハイペースで突き進む先頭集団に対し、藤井はひるまずに挑んだ。

１５キロ過ぎで３人に絞られた先頭争いに残ったが、直前に両足が浮く歩型違反で２回目の警告を受けた。あと１回で２分間のペナルティーゾーン待機となる窮地。「もう必死に『足を低く、低く』って、ずっと唱えていた」。残り５キロ弱を最後まで警告ゼロで歩き、タイム差なしで３位を守りきった。

これまで世界選手権では２度入賞していたが、メダル争いには絡めなかった。今回、本気で挑む覚悟を決める引き金となったのは、ジュニア世代からしのぎを削ったライバルたちの活躍だ。

３２位に沈んだ昨夏のパリ五輪で、今大会銀メダルのアレグナ・ゴンサレス（メキシコ）ら同世代が上位に入り、「置いていかれて、悔しかった」。歩型を一から見直し、動きの左右差などの課題を突き詰め、世界水準のスピードを磨き上げた。

「女子はまだまだと言われてきたので、必ず私がメダルを取ると思って、今日まで練習してきた。次は金メダルへと歩いていきたい」。世界の頂を目指し、２６歳の新たな挑戦が始まる。（西口大地）