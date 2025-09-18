職業や見た目だけでは、人の経済状況や生き方はわからないもの。近年では、副業や投資を通じて、本業とは別に高い収入を得ている人も珍しくなくなっています。特に株式や不動産、仮想通貨などの資産運用で成功すれば、日々の生活スタイルは質素でも、金融資産は数千万円規模に達することもあります。一見、控えめな暮らしをしている人でも、実は多額の収入や資産を持っている──そんなケースが存在します。

資産形成の原点は「団地育ちの記憶」

56歳の男性・松原浩一さん（仮名）は、都内マンションで週3日、清掃業務に携わっています。月収は約10万円。それでも生活は不自由していません。なぜなら彼には、家賃収入と投資益を合わせて年間3,000万円以上の収入があるからです。

「裕福な家庭ではなかったんです。小さい頃は、団地で暮らしていました。母子家庭だったし、欲しいものを我慢するのは当たり前。だから将来は“自分の資産で暮らせるようになりたい”と思っていました」

高校卒業後、地元の工場に就職。月給は18万円ほどでしたが、支出を徹底的に抑え、20代後半には300万円の貯金を達成。その資金で最初のワンルームマンションを購入しました。

「当時はバブルも終わっていて、不動産価格は底でした。そこから空室対策や繰り上げ返済を重ねて、少しずつ戸数を増やしていきました」

現在では、都内と近郊に合わせて7戸の区分マンションを所有。家賃収入は月180万円前後。さらに、株式とインデックスファンドでの運用も行っており、年間配当は約600万円に上ります。

これほどの資産を持つ松原さんが、なぜ清掃の仕事を続けているのでしょうか。

「正直、お金のためじゃありません。リタイアもできますが、何もしないと体も頭も鈍る。それに、朝起きて掃除をして、きれいになると気持ちがいいんです」

働いているのは、都内のマンション。共用部分の掃除、簡単な修繕の報告などが主な仕事で、週3日・1日4時間ほど。時間が決まっているため、投資の確認や空室管理にも支障が出ないといいます。

「特別な資格もいらないし、責任の重さもほどほど。だからこそ、長く続けられると思っています。続けることが一番の防衛策ですから」

松原さんは現在も、持ち家ではなく賃貸マンションに住み、外食もほとんどせず、衣類は10年以上買い替えていません。スマートフォンは格安SIM、移動はほぼ自転車です。

「人に見せる暮らしじゃなくて、自分が納得できる暮らしをしたいだけです。収入が多くても、生活レベルをむやみに上げるのは怖いんですよ」

この背景には、老後資金への強い警戒感もあるといいます。

「仮に今は順調でも、病気になったら？ 不動産の空室が続いたら？ 投資で失敗したら？ そう考えると、資産を維持するだけじゃなく、使わずに守るという意識が大事になります」

年金制度と所得の関係

現在56歳の松原さんは、60歳以降に受け取る年金にも目を向けています。会社勤めをしていた期間が20年近くあり、厚生年金を受け取る予定です。

「公的年金は基本的に“所得制限なし”です。つまり、不動産収入や配当があっても年金がカットされるわけではないんです。むしろ税金の面での調整が重要になりますね」

例えば、不動産所得がある場合は青色申告による特別控除（最大65万円）を活用できるほか、修繕費や減価償却などを経費計上することで課税所得を抑えることが可能です。また、長期保有による株式配当・譲渡益の優遇税率（約20％）も、サラリーマンの給与課税に比べると有利な面があります。

「贅沢がしたいとか、誰かに認められたいわけじゃないんです。日々やることがあって、体が元気で、自分で考えて暮らせる。それが一番の幸せです」

松原さんは今後も、清掃の仕事と資産管理を“自分のペース”で続けていくつもりです。

「資産があるとか、ないとか。稼ぐとか、働くとか。そういう表面的なことより、暮らしの中で“自分が落ち着けるか”を大事にしたいですね」

外からは見えない、静かにたくましく生きる選択。派手さはなくとも、その姿勢から学べることは少なくありません。