【返して！月3万借金兄】「必ず返す！」約束の150万。今月も返済されず…＜第1話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第1話 借金と出産祝い
【編集部コメント】
ミズキさんの兄・ケイシさんは、自ら立ち上げた事業で失敗し、負債を抱えてしまいました。そこでミズキさんの夫・リョウイチさんがお金を貸すことになったそうです。リョウイチさんは金銭的に余裕があり、さらに優しくておおらかな性格の持ち主なんだとか。でも「お金の貸し借りは、トラブルになるから身内同士でもしないほうがいい」という話はよく聞きます。ミズキさんとケイシさんのあいだにも暗雲が……。たしかに貸したお金を返してくれないのに出産祝いを渡すというのは、なんとなくモヤモヤしますよね。ミズキさん、かなり悩んでいる様子です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
