ニューストップ > スポーツニュース > ?お得意様?に9戦ぶりの黒星、不敗神話もストップ【9.20ソフトバン… 爐得意様瓩9戦ぶりの黒星、不敗神話もストップ【9.20ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】 爐得意様瓩9戦ぶりの黒星、不敗神話もストップ【9.20ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】 2025年9月20日 19時22分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全13枚) １回無死、周東は左前打を放つ（撮影・栗木一考）オリックス戦に先発した上沢（撮影・星野楽）１回無死一、三塁、近藤の適時打で生還し、タッチを交わす周東（撮影・星野楽）３回２死、中前打を放つ栗原（撮影・星野楽）５回２死、近藤は同点ソロ本塁打を放つ（投手オリックス・九里）（撮影・栗木一考）５回２死、同点の右越えソロを放つ近藤（撮影・星野楽）５回２死、同点ソロを放ち、タッチで迎えられる近藤（撮影・星野楽）８回、２番手で登板した松本裕（撮影・星野楽）８回無死、右翼線に二塁打を放つ栗原（撮影・星野楽）ソフトバンクホークス誕生２０周年セレモニーで整列する（左から）秋山幸二氏、王貞治会長、小久保裕紀監督、藤本博史氏（撮影・栗木一考）９回１死、右越えソロを放つ近藤（撮影・星野楽）９回１死、右越えソロを放つ近藤（撮影・星野楽）