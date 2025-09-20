5回の攻撃を前に、円陣を組む選手たち（撮影・星野楽）

１回無死、周東は左前打を放つ（撮影・栗木一考）
オリックス戦に先発した上沢（撮影・星野楽）
１回無死一、三塁、近藤の適時打で生還し、タッチを交わす周東（撮影・星野楽）
３回２死、中前打を放つ栗原（撮影・星野楽）
５回２死、近藤は同点ソロ本塁打を放つ（投手オリックス・九里）（撮影・栗木一考）
５回２死、同点ソロを放ち、タッチで迎えられる近藤（撮影・星野楽）
８回、２番手で登板した松本裕（撮影・星野楽）
８回無死、右翼線に二塁打を放つ栗原（撮影・星野楽）
ソフトバンクホークス誕生２０周年セレモニーで整列する（左から）秋山幸二氏、王貞治会長、小久保裕紀監督、藤本博史氏（撮影・栗木一考）
９回１死、右越えソロを放つ近藤（撮影・星野楽）
