「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）

阪神は公式戦初対戦となったＤｅＮＡのドラフト１位ルーキー・竹田に苦しめられ、連勝が「４」でストップした。先発・高橋は４回２／３を５安打２失点で今季初黒星。デイリースポーツ評論家・中田良弘氏は、高橋と梅野のバッテリーについて、ＤｅＮＡとＣＳで対戦することをにらんでの『手の内隠し』の可能性を指摘した。

ＣＳファイナルＳで対戦する可能性のあるＤｅＮＡに敗戦。今季初黒星となった先発・高橋は梅野とのバッテリーだった。前回登板した９月１３日・巨人戦までの７試合を見れば坂本＝６試合、梅野＝１試合。梅野とのバッテリーは、高橋の今季初先発だった７月１５日・中日戦以来で２度目だった。

「坂本ではなく梅野とバッテリーを組んだことは少し気になった。ＣＳに向けた駆け引きで、『配球の差』などといった手の内を隠そうという意図もあってのことかもしれない」

高橋は今季初となる中６日での先発で５回途中で降板。とはいえ、先制を許したタイムリーは甘いボールではなかったようにも見えた。

「まず序盤のボールは素晴らしいものだった。右打者の内角へのストレートやカットボールもなかなか、打てるものではない。そして四回に山本に先制タイムリーを打たれたボールは低目の難しい変化球。際どいコースがボール判定になった場面もあり、そういった影響もあったかもしれない」

これで高橋の今季９月は先発した２試合いずれも５回を持たずに降板の状況となっている。

「この前（１３日）の巨人戦も２本の本塁打を打たれるなどした。巨人とＤｅＮＡは共にファイナルＳで対戦する可能性のあるチーム。気になるところではある」