プロ野球のファームは20日、ウエスタン・リーグの広島―中日戦（由宇）が初回裏2死で降雨ノーゲーム。イースタン・リーグと合わせてナイターを含めて6試合が行われた。

楽天はヤクルト戦（宮城県利府町）に2―1。先発の育成選手・王彦程が5回9安打1失点で9勝目（5敗）を挙げた。ヤクルト先発・石川は5回4安打5奪三振2失点で4敗目（4勝）。橋本が3安打1打点、武岡が3安打。

西武―オイシックス戦（カーミニークフィールド）は8回裏無死で降雨コールドとなり西武が9―2で勝利。先発・上田は7回5安打2失点で7勝目（3敗）。岸が6回の2号ソロなど3安打、佐藤太が7回の2号ソロなど3安打をマークした。オイシックス先発・笠原は5回10安打5失点で7敗目（4勝）。上原が7回に1号ソロ。浅井、田中が2安打を放った。

日本ハムは巨人戦（ジャイアンツタウン）に7―2で逆転勝ち。先発・バーヘイゲンが5回4安打6奪三振2失点で、2番手・山崎が2回無安打無失点で2勝目を挙げた。阪口が7回の5号3ランなど2安打、育成選手の山口が3安打2打点、中島が2安打2打点。巨人先発の育成選手・園田は6回7安打1失点で、2番手・バルドナードが1/3回を1安打2失点で1敗目（3勝2セーブ）。佐々木が2安打1打点。

ロッテはDeNA戦（横須賀）に延長10回、4―3で逆転勝ち。先発・二木は3回4安打1失点で、4番手・中村稔が2回2安打無失点で5勝目（2敗2セーブ）。ドラフト2位・宮崎（ヤマハ）が4回に5号2ラン。DeNA先発のドラフト2位・篠木（法大）は6回2安打7奪三振で2失点。井上が2回に先制の10号ソロ、九鬼が7回に6号ソロ。