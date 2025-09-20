タレント・平愛梨（40）が20日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。イタリアでの緊急事態を振り返った。

夫のサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）。海外が苦手ながら、夫の移籍に伴いイタリア（2017〜18年）、トルコ（18〜20年）、フランス（20〜21年）、日本（21年〜）と4カ国を渡り歩き、各国で1人ずつ、計4人の男児を出産した。

第1子妊娠中はイタリア在住。「里帰り出産も考えたんですけど、生まれてすぐに父親のぬくもり、父親の手で赤ちゃんを包んで欲しかったんです。なので、夫が居るそばで、と迷いなくイタリア出産を選んだ」という。

だが、「産む5日前にトルコ移籍が決まったんで。結局その（イタリアでの出産を）決断したのに、居ないんかい！って」と苦笑い。出産時には、長友はトルコに移っていた。

「移籍って怖いのが、練習場から“移籍の話が出てるんだけど。愛梨が妊娠中だから、俺もどうしたらいいか。まず愛梨に聞こうと思って”って電話が来た」と回想。「大パニックですよ。ほんとに初めての出産で。でも、練習場から帰ってきた夫の顔が、もう“行く”って顔してるんですよね。その姿を見たときに、行かせなきゃ！と思って。で、“いつ行くの？”って聞いたら、“あしたの朝5時に”って。え!?」と、電撃すぎる展開を思い返した。

病院での出産は「夫のお姉さまが居て、通訳してもらった」といい、母親も立ち会ってくれた。ただ、「海外では無痛分娩が普通だけど、自然分娩を選んだ」という平は、「ほんとに痛すぎて。直前でも無痛分娩に切り替えられると言われて、お願いしたいと思って母の顔見たら…。そんなはずないわよね、みたいなすごい厳しい顔で見てるんです。お母さん自然分娩で6人産んでて。そうだよな…と頑張って産みました」と振り返った。ただ、「二度とあの痛みだけはイヤ」と、第2子以降は「無痛分娩」と明かし、笑わせていた。