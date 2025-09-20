にゃんこスターのアンゴラ村長が２０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「サバンナ高橋の、サウナの神様」に出演した。

最近イラっとしたことについて問われたアンゴラ村長は相方で元交際相手のスーパー３助の名前を挙げた。この日の収録にあたっても「関係ないのに台本を見て『ここの銭湯行ったことあるよ。俺のサイン飾ってあるから、それに触れてみてもいいかもね』みたいな。触れて何があるの？」と不満を口にした。

その後も不満は収まらず、過去のエピソードも披露。同居していた時もあり「夕方の４時ぐらいから飲みに出掛けて、朝４時に帰ってくるみたいな。そういう生活をしているんで、にゃんこスターとして大事な時期も、昼に寝ちゃうんでネタ合わせもできない。『飲みに行ってエピソードトークを作るのが俺の仕事や』と言って披露している所１回も見たことなくて。それがめっちゃムカいついた」と振り返った。

「サバンナ」の高橋茂雄から「そもそもなんで好きになったん？」と問われるとアンゴラ村長は「あの頃は輝いてたんですよ。出会った頃は天才芸人みたいだった」と回答した。別れた直後が１番ムカついたそうで「ネタ合わせしなきゃいけないのに、その場で『やっぱり復縁できないかな』みたいな話になって」と語った。

スーパー３助は今年３月に２０代の女性と結婚したことをテレビ番組で発表した。