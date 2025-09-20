＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】めっちゃ目立つ…存在感半端ないものまね芸人

熱戦が続く大相撲九月場所。著名人が連日、会場に駆けつけ、そういった意味でもファンを刺激し、盛り上がりを見せている。七日目の向正面には、穏やかな表情で相撲観戦を楽しむものまね芸人の姿が。しっかりと“ものまねスタイリング”で客席にいると、その存在感たっぷりな姿に「めっちゃ目立つ」「ええ！？」など驚きの声が上がった。

前頭十六枚目・友風（中村）と前頭十五枚目・湘南乃海（高田川）の取組前。ABEMAで解説を務めていた元横綱・若乃花の花田虎上氏は、そのものまね芸人の姿を発見した。

そのものまね芸人とは、2022年10月1日に79歳で惜しまれつつこの世を去った“燃える闘魂”アントニオ猪木さんをリスペクトし続けているアントニオ小猪木。この日もしっかり赤いマフラーの“猪木スタイリング”で会場に駆けつけていた。

ABEMAの中継カメラがアントニオ小猪木をメインに捉えると、放送席に座っていた花田氏は「小猪木さんですか？」と注目し、実況の清野茂樹アナウンサーは「そうですね。アントニオ小猪木さんです」と相槌を打った。

しっかりと映されたアントニオ小猪木の姿にABEMAの視聴者も注目。「ええ！？アントキの猪木やん！！」「抜かれてるw」「小猪木大爆笑」「二子山親方の後ろ」「こいのきイケメン」「現地にいれば何でも見れる」「めっちゃ目立つ」など様々なコメントが寄せられていた。

なお、友風と湘南乃海の取組は、湘南乃海が押し出しで白星。湘南乃海は4勝目、友風は2敗目を喫した。

（ABEMA/大相撲チャンネル）