「陸上・世界選手権・男子１６００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）

日本は１走中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝、２走佐藤風雅（２９）＝ミズノ＝、３走吉津拓歩（２７）＝ミキハウス＝、アンカー今泉堅貴（２３）＝内田洋行ＡＣ＝で臨んだ日本は２分５９秒７４の７着で２大会連続予選敗退となった。１組では金メダル最有力とみられていた米国がバトンミスもあり、まさかの予選敗退という大波乱が起こった。

レースでは４００メートルで３４年ぶりの日本人ファイナリストとなった中島が２位争いで２走の佐藤にバトンをつないだ。佐藤はコース取りで後退し、５番手で３走に。その後はなかなか浮上するチャンスをつかめず。７着に終わった。

レース後、中島は「前半先行型の戦略だった。ラップタイムも僕としても悪くはなかったけど、今回僕が勝ってきた選手、ベルギーに負けていたのでそういった部分で物足りなかった。今は現実を受け止められない」と、肩を落とし、「明日のレースでメダルを取るところを皆さんに見せたかった。本当にふがいない」と唇を噛み締めた。自国開催の大会で、メダルが合言葉だったが、佐藤も「メダルはまだ使っていい言葉じゃなかった」と、受け止めていた。