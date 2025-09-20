陸上の世界選手権東京大会は２０日、国立競技場で男子１６００メートルリレー予選が行われ、日本（中島佑気ジョセフ＝富士通、佐藤風雅＝ミズノ、吉津拓歩＝ミキハウス、今泉堅貴＝内田洋行ＡＣ）は２分５９秒７４の２組７着で予選敗退し、２０２２年オレゴン大会（４位）以来、２大会ぶりの決勝進出はならなかった。

前回ブダペスト大会と昨年のパリ五輪で金メダルのアメリカが１組６着の３分１秒０６で予選敗退する波乱があった。

予選は２組あり、各組の３着までと４位以下のタイム上位２チームの計８チームが２１日の決勝に進む。日本はタイムだけなら全体の７番目だった。

前回大会４位のジャマイカ、今大会男子４００メートルで金、銅メダルを獲得したボツワナ、パリ五輪銅メダルのイギリスなど強豪がそろった２組で、日本は今大会の４００メートルで６位入賞した中島など、自己ベスト４４秒台のランナーが２人入った布陣。１走の中島が４番手につけて２走の佐藤風雅へバトンパス。佐藤は前に出られずに６番手で３走吉津にリレー。後続も順位を上げることができなかった。（デジタル編集部）