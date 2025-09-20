スヌーピーデザインの“もこもこ”インナーで冬支度を始めよう！アツギから、はらまき＆サニタリーショーツなど実用的な6アイテムが登場
まだ暑い日が続いているけれど、そろそろ秋冬の準備を始めたい時期。冷房による冷えや、これからやってくる寒い季節に備えて、今からチェックしておきたいのが、アツギから発売されたPEANUTS(ピーナッツ)デザインのインナーウェア。早めに手に入れて、冬の冷え対策を万全にしよう。
【写真】スヌーピーデザインがかわいいインナー6種
■今すぐ使える！冷房対策にぴったりな薄手はらまき
まず紹介したいのが、今の時期から活躍する薄手のはらまき2種。「PEANUTS はらまき」(1650円)は綿とポリエステルを混紡した柔らかな素材で、さらっとした肌触りが特徴。冷房による冷えが気になるときにもおすすめだ。一方、「PEANUTS 丸編みはらまき」(1650円)は、ナイロン成形丸編みでピッタリフィット。脇の縫い目がないので、タイトな服装でもひびかない優れもの。
どちらも身生地の色ごとに異なるPEANUTSの仲間たちのプリントタグがアクセントになっていて、ブラック(スヌーピー)、アーバンブラウン(チャーリー・ブラウン)、オークグレー(ウッドストック)、グレーピンク(オラフ)から選べる。
■もこもこ素材のはらまき＆ボトムで冬本番に備える！
これからの寒い季節に向けて準備しておきたいのが、もこもこシリーズ。「PEANUTS もこもこはらまき」(1650円)と「PEANUTS もこもこボトム」(1650円)は、ふんわりとした手触りで暖かく、見た目にも癒やされる。もこもこボトムは、オーバーパンツとして着用でき、お部屋でぬくぬく過ごすのにぴったり。
これらも同じ4色展開(オフホワイト/スヌーピー、チャコールグレー/チャーリー・ブラウン、ブラック/ウッドストック、ネイビー/オラフ)で、センターに大胆に描かれたPEANUTSの仲間たちの線画デザインがポイントになっている。
■ブルーデイも快適に！普段使いOKなサニタリーショーツ
ブルーな日も快適に過ごせるサニタリーショーツは2種類を展開。「PEANUTS サニタリーショーツ」(1430円)は通常用、「PEANUTS サニタリーショーツナイト用」(1430円)は長い防水シートで夜も安心。どちらも柔らかな綿混素材の身生地を採用し、羽根つきナプキン対応の浮きマチ仕様になっている。クロッチ部分も綿混素材なので、サニタリー期以外の普段使いもOKなのがうれしい。ブラックカラーでさりげないスヌーピーデザインが、憂鬱な気分をそっと和らげてくれる。
商品の購入は、アツギオンラインショップならびに店頭にて。8月下旬より順次展開中で、オンラインショップでは各商品の詳細情報も確認できる。実用性とかわいさを兼ね備えたアツギのPEANUTSインナーウェア、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
