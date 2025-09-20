女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日から最終週（第26週）「愛と勇気だけが友達さ」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

次週予告にサプライズ登場したベテラン俳優・石橋蓮司。番組公式SNSで役名は「堀井満」と発表されたが、最終週の「人物相関図」には未掲載。その他の情報は分からない。

中園氏が脚本を担当した2014年度前期「花子とアン」で主人公・はな（吉高由里子）の祖父・安東周造役を好演。今回の役は場面写真から写真・カメラ関係の人物とみられるが、柳井のぶ（今田美桜）＆柳井嵩（北村匠海）との関係は果たして。

SNS上には「きっと重要な役柄」「贅沢キャスト」「（のぶにカメラを教えた）次郎さんを知っている人かも」などの声。反響を呼んでいる。