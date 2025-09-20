【ロンドン＝工藤武人、ワシントン＝阿部真司】バルト３国のエストニア政府は１９日、ロシア軍のミグ３１戦闘機３機が同日、約１２分間にわたり自国の領空を侵犯したとして、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に北大西洋条約第４条に基づく協議を要請した。

ロイター通信によると、ＮＡＴＯは数日中に会合を開き、対応を協議する。ロシアはＮＡＴＯの対応を試す動きを活発化させている。

領空侵犯にはＮＡＴＯ加盟国の戦闘機が対応した。エストニア国営放送は、露軍機による領空侵犯は今年４回目だが、侵犯時間が約４分間だった過去２回と比べ、今回は露骨さが目立つと伝えた。

一方、露国防省は２０日、ミグ３１戦闘機が「合意された経路からそれておらず、エストニア領空の侵犯もしなかった」とＳＮＳで主張している。

ロシアは今月１０日にポーランドの領空を無人機で侵犯し、１３日にはルーマニアの領空にも無人機を飛来させた。米国のトランプ大統領は１９日、露軍機によるエストニアへの領空侵犯について、記者団に「大きな問題になるかもしれない」と述べ、不快感を示した。

ＮＡＴＯは、加盟国の領土や安全が脅威にさらされたと認めた場合に第４条を発動し、対応を協議する。