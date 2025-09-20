【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の逆転弾で一変！ド軍ベンチ＆球場がお祭り騒ぎ（実際の様子）

その一撃が世界中で話題を集めている。ドジャースの大谷翔平投手はジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第3打席で逆転3ラン。この日がレギュラーシーズン最終登板となったカーショー投手へのはなむけの一打を放つと、そのドラマティックなアーチが大きな反響を呼んだ。

ドジャースが1点ビハインドで迎えた5回裏。パヘスのセンター前ヒット、キケ・ヘルナンデスの四球で2死一、二塁のチャンスを作り、大谷が打席に立った。ジャイアンツの先発左腕レイに対してここまで2打数ノーヒットと抑えられていた中、この打席もストレート勝負を挑まれ、カウント2ー2と追い込まれていた。

迎えた5球目。レイが投じたのは153キロのストレート。外角高めに力のある速球が投げ込まれたが、大谷はその勢いに逆らうことなくフルスイング。打球はレフト方向へと伸びていくと、大谷はホームランを確信して歩き、着弾すると一塁へ向かう途中でバットを投げ捨ててダイヤモンドを悠々と一周してみせた。

この一撃は、チームに勢いを生む逆転の3ランであるだけでなく、5回途中に降板したカーショーの負けを消すホームランであることで、ドジャースファンも大興奮。スタンドでは多くの観客が飛び跳ねながら歓喜した。さらには、ベンチでもチームメイトたちが大盛り上がり。ドジャースナインは笑顔で大谷を出迎え、ロバーツ監督も満面の笑みを浮かべ、そして、カーショーも大谷とハグをして喜びを分かち合った。

大谷の52号はSNSでも話題となり、米メディア『ドジャース・ネーション』の公式Xでは映像と共に「ショウヘイは決してカーショーがドジャースタジアムでの最後の先発で負けを記録することを許さない！！！！！」と投稿。ファンの間でも、SNSでは「カーショーのためにスリーラン！！」「さすが大谷選手！今日はソロじゃない！」「大谷翔平が大谷翔平すぎる」「ここで打つのが大谷」「流石の一言」と称賛の声が止まらなかった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）