今回紹介するのはX（旧Twitter）に投稿された、ちょっと目を引く猫の眠り方。普段の猫らしい丸まり方や伸びとは違い、人間が床に寝そべったようだったそうです。思わず目を疑ってしまうそのシーンは、Xにて、70.9万回以上表示。いいね数は4.2万件を超えました。

【写真：玄関を見たら、猫が『まさかの体勢』で……】

玄関でのびのびお昼寝

今回、Xに投稿したのは「yomogi cafe」さん。登場したのは、猫のよもぎちゃんです。

よもぎちゃんが横になっていたのは、靴が並ぶ玄関スペース。体を横たえて床にぴったりと身を預ける姿は、思わず二度見してしまうほど印象的だったそうです。横から見ると、まるで人間がうつぶせに倒れて休んでいるかのようにも見えます。

全力で脱力して眠っていた、よもぎちゃん。もしかしたら、何か悩みがあって疲れていたのか…。それとも、飼い主さんご家族の寝姿をマネしたら意外と心地よかったから癖になっているのか…。真意はよもぎちゃんにしか分かりませんが、ひとつ確かなことは、この体勢で眠っているよもぎちゃんはとっても可愛いということ。こんな状態でお出迎えされたら、思わず笑顔になってしまいますね。

よもぎちゃんの脱力具合にX民も爆笑

玄関で脱力しきって眠っていたよもぎちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「かわいい脱力系ですね」「可愛すぎます」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、よもぎちゃんの脱力具合を見て、笑いが込み上げてきたようですね。

とっても微笑ましい寝姿を披露してくれた、よもぎちゃんでした！

写真・動画提供：Xアカウント「yomogi cafe」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。