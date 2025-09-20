本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、6-3で勝利。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は4打数1安打3打点だった。今季52号となる逆転3ランについて、被弾投手は驚きを隠せない様子だった。

1-2で追いかける5回2死一、二塁。2021年にサイ・ヤング賞を受賞したジャイアンツの先発左腕レイの、外角高めの球を捉えた。逆方向へ伸びた打球は左翼席に着弾。打球速度100.2マイル（約161.2キロ）、飛距離370フィート（約112.7メートル）の一発でこの回に降板していたカーショーの負けを消し、ベンチでハグの祝福を受けた。

米カリフォルニア州地元局「NBCスポーツ・ベイエリア」は試合後、「ジャイアンツはカーショーの特別な夜を台無しにしようとするも失敗 ポストシーズンへの望みも薄れる」との見出しで記事を掲載。大谷に被弾したレイのコメントを掲載した。

記事によると、レイは打たれた一球についていい球だったと思ったようで、ただ大谷が上回ったのだと説明したという。さらに、「左翼線ギリギリでなければ本塁打になっていなかったと思う」と回顧。「でも、フェンスを越えるには十分なくらいはボールを捉えられてしまった」と落胆していた。



（THE ANSWER編集部）