グラビアアイドル・鈴木ふみ奈のデビュー15周年を記念した写真集『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』（9月25日（木）発売）より、表紙と一部中面ページが先行公開された。

鈴木ふみ奈の15年間の活動の集大成となる本作は、「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影。彼女の魅力を余すことなく収録し、新境地への挑戦も感じさせる内容となっている。

青い海が広がるダナンと、ランタンが幻想的に灯る歴史あるホイアンを舞台に、今の鈴木ふみ奈だからこそ表現できる、大胆かつ透明感あふれる自然体な姿を収めた一冊。ダナンの白い砂浜やホイアンのエキゾチックな歴史的な街並みを背景に、彼女の多彩な表情や自然体の魅力が存分に引き出されている。ベトナムの民族衣装のアオザイ姿や、履いてないと錯覚するようなシースルーランジェリー衣装など、さまざまなドキッとするカットを多数収録している。

鈴木ふみ奈 コメント

15年間の集大成として、大胆で、そして自然体の私を詰め込んだ一冊になっています。撮影はベトナムのダナンとホイアンで行いました。青い海と歴史ある街並みの中で、今の私だからこそ表現できる新しい姿をたくさん残してきました。これまで支えてくれた皆さんに、感謝の気持ちを込めて、そして、これからの進化も楽しみにしてもらえるような作品になっていますので、ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。

＜プロフィール＞

すずき・ふみな

デビュー15周年を迎えたトップグラビアアイドル。

「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞を受賞した輝かしい経歴を持ち、その抜群のスタイルと魅力的な笑顔で多くのファンを魅了し続けている。

SNS総フォロワーは150万人以上。

近年は女優としても活躍。NHK朝ドラ『あんぱん』、NETFLIX映画「シティハンター」など話題のドラマや映画に続々と出演。

書誌情報

書名：『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』

発売日：2025年9月25日（木）

定価：3,520円（本体3,200円）

判型：A4判

頁数：128頁

ISBNコード: 978-4-8387-3351-4

発行：株式会社日之出出版

発売：株式会社マガジンハウス

流通：全国書店・ネット書店

SUNNY GIRL 公式インスタグラム、X：＠sunnygirlmag

下記ストア限定で、購入特典として本編未収録の写真を使用した「トレカ」が付いてくる

HMV&BOOKS online

ヨドバシ.com

セブンネットショッピング

日之出出版公式ストア

