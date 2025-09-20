横浜ＦＭが４戦ぶり得点　ＦＷデイビッド＆ＤＦ角田涼太朗のゴールで前半を２―０

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３０節 横浜ＦＭ―福岡（２０日・日産スタジアム）

横浜ＦＭはホームで福岡と対戦し、２―０で前半を終えた。

横浜ＦＭは桐蔭横浜大に在学中の１９歳のＤＦ関富貫太をリーグ戦で初めて先発で起用した。ＭＦジャンクルードも５試合ぶりの先発出場となった。

横浜ＦＭはここ３戦連続で未勝利＆無得点。残留争いへ向けて勝利が欲しい一戦で、序盤は福岡に好機を作られた。前半１６分には自陣でボールを奪われ、ＦＷ紺野和也にエリア右からシュートを打たれる。しかしここはＧＫ朴一圭がセーブ。同１９分にはＤＦ加藤蓮がボールを奪われて、カウンターのピンチになるが、朴が前に出て防いだ。

すると前半２０分、４試合ぶりの得点が生まれた。加藤のロングボールをＦＷディーン・デイビッドが頭で右に流すと、エリア右からＦＷジョルディ・クルークスが中央にパス。そのボールをデイビッドが右足で冷静に押し込み、先に主導権を握った。

勢いは止まらない。前半４２分、クルークスの左ＣＫにファーサイドにいたＤＦ角田涼太朗が下がりながら左足で合わせると、ボールはネットの中へ。３戦不発がうそだったかのように、前半で２点リードを奪った。