◆明治安田スーパーレジェンズマッチ２０２５ セレッソ大阪レジェンズ２―０明治安田スーパーレジェンズ（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪―柏の試合前に、Ｊリーグと、パートナー契約締結１１年目を迎える明治安田生命保険相互会社が「明治安田スーパーレジェンズマッチ２０２５」を開催した。

ファン・サポーターの裾野拡大や、サッカーを通じた地域活性化への貢献を目的として行われた。小野伸二氏、柿谷曜一朗氏ら、名選手たちが「セレッソ大阪レジェンズ」、「明治安田スーパーレジェンズ」に分かれて１５分ハーフで対決。試合は柿谷氏の得点などでセレッソ大阪レジェンズが２―０で勝利した。結果以外でも森島寛晃現Ｃ大阪会長がＰＫを外し、四方八方に頭を下げるシーンなどでスタジアムは大盛り上がりだった。

試合後、明治安田生命保険相互会社の永島英器取締役代表執行役社長は「Ｊリーグさんとのご縁は１１年目に入りまして、ますます絆は深く、太くなっていることを実感しています。ＯＢの方々も含めて、幅広い層のサッカー全体を応援したいなという気持ちで機会を設けさせていただきました」とコメント。次回以降の開催についても「大阪でこれだけ盛り上がりましたので、それぞれの地でそれぞれのチームのレジェンドが出てくださればとても盛り上がると思います。続けていきたい」と、前向きに話した。