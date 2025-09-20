¥Ç¥¶¥¤¥óÉÔºÎÍÑ¤Ê¤éÊÌÉô½ð¤Ø!? Æþ¼Ò2ÆüÌÜ¡¢¶¯ÌÌ¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¡¿¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿¨
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿¡Ù¡Ê¸¤Åç¤Ê¤Ê¤³/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´16²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¤¤¶¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÁÏ¤ë¶È³¦¤Ø¡ª ¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥·¡¼¥ë¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥°¥Ã¥º¡É¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²Ï¹ç¥æ¥á¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥¥å¡¼¥í¥Ã¥×¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡ª ¶È³¦¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±´ü4¿Í¤ÈÀÚâøÂöËá¤·°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£18ºÐ¤Î¿·¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬Ì´¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤¶¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÁÏ¤ë¶È³¦¤Ø¡ª ¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥·¡¼¥ë¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥°¥Ã¥º¡É¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿²Ï¹ç¥æ¥á¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥¥å¡¼¥í¥Ã¥×¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢À¤³¦°ì¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡ª ¶È³¦¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±´ü4¿Í¤ÈÀÚâøÂöËá¤·°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£18ºÐ¤Î¿·¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬Ì´¤ËÄ©¤àÊª¸ì¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£