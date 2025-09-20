“リレー侍”、予選に挑むメンバー発表！1走から小池祐貴→柳田大輝→桐生祥秀→鵜澤飛羽 3大会ぶりメダルへ【世界陸上】
■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場）
【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手
“日本のお家芸”男子4×100mリレーの予選に挑む日本のメンバーが発表された。
2019年ドーハ大会（銅メダル）以来3大会ぶりのメダルを狙う日本は、1走に2019年ドーハ大会銅メダリストの小池祐貴（30、住友電工）、2走に2022年オレゴン大会から3大会連続出場の胗田大輝（22、東洋大学）、3走に2017年ロンドン大会と2019年ドーハ大会の2大会連続銅メダリストの桐生祥秀（29、日本生命）、アンカーにはリレーで初出場の鵜澤飛羽（22、JAL）の布陣で挑む。
予選2組の第8レーンに入った日本。同組にはイタリア、南アフリカ、イギリスらが入り、1組にはアメリカ、ジャマイカ、カナダをはじめとする強豪が、決勝に向けて競い合う。各組上位3チームが着順で突破し、4着以下はタイム上位2チームが21日のファイナルに進出する。
これまで“リレー侍”は2017年ロンドン大会（銅メダル）で初めて表彰台にのぼると、2019年ドーハ大会も銅メダルに輝き、2大会連続でメダルを獲得。前回の2023年ブダペスト大会は5位入賞だったが、2022年オレゴン大会ではバトンパスでの失格となり、涙をのんだ。今大会では3大会ぶり3度目の表彰台を目指す。
【男子4×100mリレー予選・スタートリスト】
1組
（2レーン）ケニア
（3レーン）ジャマイカ
（4レーン）フランス
（5レーン）カナダ
（6レーン）ポーランド
（7レーン）ドイツ
（8レーン）アメリカ
（9レーン）ベルギー
2組
（2レーン）ガーナ
（3レーン）オランダ
（4レーン）中国
（5レーン）イタリア
（6レーン）南アフリカ
（7レーン）イギリス
（8レーン）日本
（9レーン）オーストラリア