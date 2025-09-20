「緑黄色社会」のヴォーカル・長屋晴子さんが結婚を、ベースの穴見真吾さんが第一子の誕生を、公式サイトで報告しました。

【写真を見る】【 緑黄色社会 】長屋晴子さん「BIGMAMA」金井政人さんとの結婚を発表 穴見真吾さんは第一子誕生を報告





長屋さんは、ロックバンド「BIGMAMA」の金井政人さんとの結婚を「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます。」と知らせました。「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります。」と、感謝と抱負を伝えています。





一方、穴見さんは「私事で大変恐縮ですが、先日、第一子となる女の子が誕生いたしました。」「おかげさまで母子ともに健康で、慌ただしくも愛おしい時間を過ごしております。」と報告。「いつも支えてくださるブロっ子の皆様のおかげだと感じております。」と感謝を綴り「父になった喜びと重みを抱きしめながら、これからも音楽と向き合っていきたい」と抱負を語っています。









【担当：芸能情報ステーション】