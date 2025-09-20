マンチェスター・シティはまたしてもフリーで実力者を失う可能性があるようだ。



『Tutto Sport』によると、マンCに所属する31歳のポルトガル代表MFベルナルド・シウバにユヴェントスが興味を示しているという。



B・シウバは2017年7月にASモナコからマンCに移籍すると、これまで公式戦通算412試合に出場し、73ゴールを挙げるなどクラブのプレミアリーグ4連覇やチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献。クラブの絶対的な選手として指揮官のペップ・グアルディオラ監督からも重宝されており、今季からはキャプテンに指名されることに。王座奪還に向けて今季も重要な働きが期待されている。





そんなB・シウバだが、今季限りでマンCとの契約は満了に。同メディアによると、ユヴェントスは今夏ナポリがマンCからフリーでケビン・デ・ブライネを獲得したように、来夏B・シウバをフリーで獲得したいと考えているとのこと。マンCは年齢を重ねている選手との契約更新には細心の注意を払っているようで、B・シウバがマンCと契約延長する可能性は現時点では低いという。今夏はフリーでデ・ブライネを放出したマンC。次はB・シウバをフリーで失ってしまうのだろうか。