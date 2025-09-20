デ・ブライネに続いて実力者がフリーでセリエA行きか マンCのB・シウバにユヴェントスが熱視線
マンチェスター・シティはまたしてもフリーで実力者を失う可能性があるようだ。
『Tutto Sport』によると、マンCに所属する31歳のポルトガル代表MFベルナルド・シウバにユヴェントスが興味を示しているという。
B・シウバは2017年7月にASモナコからマンCに移籍すると、これまで公式戦通算412試合に出場し、73ゴールを挙げるなどクラブのプレミアリーグ4連覇やチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献。クラブの絶対的な選手として指揮官のペップ・グアルディオラ監督からも重宝されており、今季からはキャプテンに指名されることに。王座奪還に向けて今季も重要な働きが期待されている。
今夏はフリーでデ・ブライネを放出したマンC。次はB・シウバをフリーで失ってしまうのだろうか。
得意のウルヴズ戦で再び輝く— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 2, 2025
デ・ブライネの右足でシティが先制
フライデーナイトのエティハドが沸き立つ
プレミアリーグ 第35節#マンチェスター・C v #ウォルヴァーハンプトン
https://t.co/IQcfgHPywb pic.twitter.com/g5aVHfbajp