ACミランで輝くイングランド代表MFロフタス・チークにプレミアリーグ復帰の可能性浮上 アストン・ヴィラなど複数クラブが興味
ACミランで輝きを取り戻すイングランド代表MFは来夏プレミアリーグに復帰する可能性があるようだ。
『Milan WEB』によると、ACミランに所属する29歳のイングランド代表MFルベン・ロフタス・チークにプレミアリーグ復帰の可能性があるという。
チェルシーの下部組織出身であるロフタス・チークは2015年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、2017年夏にはクリスタル・パレス、2020年10月にはフラムへのレンタル移籍で経験を積むことに。チェルシーのトップチームでは合計155試合に出場するなど、一定の出場機会は得ていたが、2023年7月にACミランへの完全移籍を決断。ACミランでは中心選手として躍動しており、チェルシー在籍時に共闘したトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表にも招集されている。
プレミアリーグでのプレイ経験も豊富なロフタス・チークだが、果たして22-23シーズン以来の同リーグ復帰は実現するのだろうか。
