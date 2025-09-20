J3の高知ユナイテッドSCでの指揮を休養していた秋田豊氏が20日に自身のXを更新。選手・サポーターに向けてメッセージを綴った。



パワハラ疑惑によって休養中だった秋田氏は前日の記者会見で監督の辞任を表明していた。そして20日、SNSに胸中を次のように投稿した。



「高知ユナイテッドSCに関わる全ての方々へ。この度はパワハラの件で皆さんにご心配をかけ本当に申し訳ございませんでした。どんな時も暖かいメッセージを頂きありがとうございました。このようなことになってしまい申し訳なく思っています」





また選手とスタッフに向けても、「チームの勝利のために戦っている選手たち、戻れなくて本当に申し訳ない」と謝罪しつつ、こう続けている。「チームは非常に厳しい状態になっているけど、みんなの力で何とか残留できるように頑張ってほしいと思います。しっかりと自分に矢印を向け、自分が上に行くためには何をすべきかを常に考えて１日１日を大切にしてこれからもサッカー人生を楽しんでください。いつも応援しています。短い間でしたがありがとうございました」最後に高知のサポーターに向けてもコメント。「短かったですが濃厚な半年間を高知で過ごさせてもらいました。最高にうまいカツオの藁焼き（いちば寿司）！おいしい日本酒！美しい景色！そしていつも暖かくフレンドリーで叱咤激励の声をかけていただいて本当にありがとうございました。皆さんと接し、高知の文化に触れ最高に楽しかったです。高知最高！」と高知の町と人々へ感謝の言葉を述べている。