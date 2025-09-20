グリーリッシュはなぜエヴァートンで復活した？ 元ワトフォードFWは両指揮官のアプローチに注目
今夏のエヴァートン移籍が転機となり、今季のプレミアリーグで素晴らしいパフォーマンスを披露しているジャック・グリーリッシュ。
マンチェスター・シティでプレイしていた昨季はシーズンを通して5アシストだったが、今季のグリーリッシュはプレミアの4試合だけで、すでに4アシストを記録している。
『talkSPORT』では元ワトフォードのトロイ・ディーニー氏が、グリーリッシュ活躍の理由について言及した。
「しかし、今は違う。『ジャックにボールを渡すんだ』と彼を中心に考えている監督がいる」
「そして監督がこう言うんだ。『ボールを失っても誰が気にするんだ。もう一回やればいい、気にせずにプレイすればいいんだ』と」
「ペップは違う。WGがボールを失うと、選手を交代させて『(ベンチに)座るんだ、お前を信用していない』」
「ワイドでプレイする選手にはミスを許容する必要があると思う。デイヴィッド・モイーズは両サイドのジャックと(イリマン・)エンディアイをうまくコントロールしている」
エヴァートンで解き放たれたグリーリッシュは8月のリーグ最優秀選手に選ばれている。次節はリヴァプールとのマージーサイドダービーであり、彼が今季の初黒星をレッズにプレゼントすることになるのだろうか。