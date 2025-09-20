【東京世界陸上】失意の予選落ちから一夜明け…やり投げ・北口榛花がXでファンに約束「また強くなって帰ってきます！」

予選落ちから一夜明けて、今後の復活を誓った北口榛花(C)Getty Images

国立競技場で開催されている「東京2025世界陸上」の女子やり投げで、まさかの予選落ちとなったパリ五輪金メダリストの北口榛花が、失意から一夜明けた9月20日に自身のXを更新。「休む時間は必要になりますが、また強くなって帰ってきます！」などと記し、フォロワーに復活を約束した。

【写真】「ピンク×前髪」で最強！世界陸上アンバサダーの今田美桜をチェック

同19日の予選A組の1番手で登場した北口は、3投の中での最長が60メートル38にとどまり、予選通過ラインの「62メートル50以上」に届かなかった。A組では8位。試技後には頭を抱える場面もあった。結局、後に行われたB組で北口の記録を上回る選手が6人現れ、予選14位で20日の決勝に進めなかった。

北口はXで「ご声援ありがとうございました」で感謝から切り出すと、「決勝には届きませんでしたが、怪我をしたあと1番思い切れたのは皆さんの声援があったからです！1日経って、肘の悪化はなさそうです」と報告。6月下旬に痛めた右肘の具合に大きな変化がないことを強調した。