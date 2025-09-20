◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

男子４００メートルリレー予選は、午後８時２５分から行われる。メンバーが発表され、２組８レーンの日本は１走から、小池祐貴（住友電工）―柳田大輝（東洋大）―桐生祥秀（日本生命）―鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）が名を連ねた。

７月の全国高校総体（広島）で１０秒００をマークし、代表入りした１６歳の清水空跳（そらと、石川・星稜高２年）は予選のメンバーには入らなかった。

五輪は０８年北京大会と１６年リオ大会で銀メダル、世界陸上は１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる。“リレー侍”は、完全復活へ、まずは第一関門の突破を目指す。

予選は２組１６チームで行われ、各組上位３チームと４位以下のチームでタイム上位２チームの計８チームが２１日午後９時２０分の決勝に進出する。

日本の男子４００メートルリレーは、メンバー候補が１１人。様々な特長を持った選手が集結した。日本記録は銅メダルだった１９年ドーハ世界陸上の決勝で出した３７秒４３。それよりも０秒１３速い３７秒３０を目標として全員で共有。昨年のパリ五輪優勝タイムは３７秒５０で、悲願の金メダルも見えるタイムだ。

軸となるのは７月の日本選手権（東京・国立競技場）を制した１００メートルの桐生と２００メートルの鵜沢。２人を３走と４走に固定して、数パターンの走順をイメージ。今回は候補が多いため、キャプテンの桐生が「話し合おう。共有し合おう」と呼びかけてチームをまとめ、雰囲気も良好だ。

男女混合１６００メートルリレーの枠を使ってエントリーした柳田大輝（東洋大）、清水ら若手への期待も十分。短距離の信岡沙希重コーチも「間違いなく戦力。層が厚い」と話している。

前回の日本開催、０７年大阪世界陸上では当時の日本記録をマークしながら銅メダルに０秒１３差の５位で表彰台を逃した。近年では、２１年東京五輪決勝でバトンがつながらず、２２年オレゴン世界陸上は予選で失格、２３年ブダペスト世界陸上、昨年のパリ五輪は共に５位入賞と表彰台に届いていない。

男子４００メートルリレー決勝は今大会の最終種目。桐生も「過去最高メンバー」と自信を見せる“リレー侍”が、国立競技場で最高のフィナーレを目指す。