男子4×100mリレー予選は小池、謀帖桐生、鵜澤のオーダーで挑む サニブラウンは外れる
◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)
男子4×100mリレー予選を走る4人が発表されました。
大会公式HPによると、1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手の4人。予選は100ｍ代表のサニブラウン アブデル ハキーム選手や守祐陽選手が外れました。日本は2組目8レーンを走ります。
同組には、イタリア、南アフリカ、イギリスら昨年のパリオリンピック2位、3位、4位の強豪が出場。1組には100mでワンツーフィニッシュのジャマイカやアメリカが入りました。
予選は各組上位3チームが着順で突破。4着以下はタイム上位2チームが21日の決勝に進みます。日本は昨年のパリオリンピックで5位。世界選手権では前回は5位、前々回は予選で失格となっており、2019年のドーハ大会以来、3大会ぶりのメダルを目指します。
▽男子4×100mリレー予選
〈1組目〉
2）ケニア
3）ジャマイカ
4）フランス
5）カナダ
6）ポーランド
7）ドイツ
8）アメリカ
9）ベルギー
2）ガーナ
3）オランダ
4）中国
5）イタリア
6）南アフリカ
7）イギリス
8）日本
9）オーストラリア