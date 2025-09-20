4人組バンド・緑黄色社会のボーカル・ギターの長屋晴子さん（30）が結婚したことを20日、バンドの公式サイトで発表しました。

公式サイトで、長屋さんは「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。

お相手の金井政人さん（40）は、ロックバンド・BIGMAMAでボーカルとギターを担当。BIGMAMAは、2006年に本格的に活動を開始。ロックとクラシックを融合させたコンセプトアルバムを発表。2017年には初の日本武道館公演を行うなど活躍しています。

長屋さんは「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります」と感謝を伝え「温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とつづっています。

そして、長屋さんとともに公式サイトで第1子誕生を報告したのが、ベースの穴見真吾さん（27）。

公式サイトで、穴見さんは「私事で大変恐縮ですが、先日、第一子となる女の子が誕生いたしました。おかげさまで母子ともに健康で、慌ただしくも愛おしい時間を過ごしております」と報告。

続けて「これもひとえに、いつも支えてくださるブロっ子の皆様のおかげだと感じております」とファンである“ブロっ子”へ感謝の思いをつづり「父になった喜びと重みを抱きしめながら、これからも音楽と向き合っていきたいと思いますので、どうかこれからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントしています。

緑黄色社会は、愛知県出身の4人組バンド。高校の同級生である長屋さん、小林壱誓さん、peppeさんと、小林さんの幼馴染である穴見さんによって2012年に結成されました。その後、『Mela!』や『花になって』などが大ヒット。紅白歌合戦に3年連続出場したほか、9月30日からは初のアジアツアーの開催が決定しています。