¡ÚÂçºå¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û3Ï¢Ã±562Ëü¤ÎÂçÇÈÍð¡Ä11ÈÖ¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¹¥«¥ª¥ê¤¬ÇÈÍð¤ò±é½Ð
¡¡9·î20Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦Âçºå¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Ê3ºÐ¾å3¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢³ÑÅÄÂçÏÂµ³¾è¤Î11ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¹¥«¥ª¥ê¡ÊÌÆ5¡¦·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Æ¥¤¥¨¥à¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦²ÏÅè¹¨¼ù¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:24.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀîÅÄ¾²íµ³¾è¡¢¥×¥í¥ß¥·¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶µÁÃé¡Ë¤Ï12Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç½©»³Ì¼ùµ³¾è¡¢¥Õ¥§¥ë¥ô¥§¥ó¥Æ¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦µÜÅ°¡Ë¤Ï8ÃåÇÔÂà¡£
¡¡³ÑÅÄÂçÏÂµ³¾è¤Î11ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¹¥«¥ª¥ê¤¬ÂçÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤òÆÍ¤È´¤±¤ë¤Þ¤µ¤«¤Îº¹¤·ÀÚ¤êV¡£¾å°Ì¿Íµ¤¤ÏÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢2Ãå¤Ë¤Ï13ÈÖ¿Íµ¤¥Æ¥¤¥¨¥à¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¢3Ãå¤Ë¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ã±¾¡6750±ß¡¢3Ï¢Ê£49Ëü900±ß¡¢3Ï¢Ã±562Ëü8510±ß¤Î¹âÇÛÅö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¹¥«¥ª¥ê¡¡23Àï4¾¡
¡ÊÌÆ5¡¦·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é¡Ë
Éã¡§¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¼
Êì¡§¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¹¥æ¥¦¥³
ÊìÉã¡§¥Ð¥È¥ë¥é¥¤¥ó
ÇÏ¼ç¡§²ÏÌîÏÂ¹á»Ò
À¸»º¼Ô¡§Â¼¾å¶ÖºÈ