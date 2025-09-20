あたしには迷惑をかけているのよ！クレーマーのこじれた承認欲求｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第28話をごらんください。

問句さんとの一件以来、自分から問句さんにあれこれ言うようになった女性客。最近では、駅で問句さんを見かけると、後ろからかばんを叩くようになったと言います。





かばんを叩かれることを、ナエくまさんに電話して「こわーい」とグチる問句さん。





内心、因果応報と思っているナエくまさんですが、口には出せず…。



さらに、問句さんは、店長をはじめ店員さんが、女性客に何も言ってくれないことを不満に思っているようです。





女性客は、お店に迷惑をかけていないので、店員は注意できないことを伝えるナエくまさん。ですが問句さんは不満です。





お店に迷惑をかけていなくても、「あたしには迷惑かけているのよ！」と、店員さんが何もしてくれないことに腹を立てる問句さん。





ナエくまさんに電話をかけ、女性客からかばんを叩かれることを怖いと訴える問句さん。店員が女性客のことを注意してくれないことが不満のようです。



しかし、女性客は店に迷惑をかけていないので、お店の人は注意できないのだとナエくまさんは言います。すると「自分には迷惑をかけている」と言い、ナエくまさんは「承認欲求こじらせすぎ」とあきれるのでした。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





