¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ê¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂç¥¹¥Ù¥ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡áFCÅìµþ¡Ë¤Î°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¡¢2017Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë°Ü½»¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢É×¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤â¸òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡¡¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥«¥ó¥É¥ì¡¼¥ô¥¡¤é¤â¡Ö²È¤ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¹¥´¥¤¤ä¤ó¡ª¥µ¥¤¥ó¤â¤é¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö²È¤ËÍè¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢³¤ÂÝ¤Ç¤ª»õ¹õ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÍèµÒ¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼º²¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¢¤ë»þ¤Ë¡¢³¤ÂÝÅ½¤Ã¤Æ¡Ê¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç¡Ë¡È¤¸¤ã¤¢¤Þ¤¿¤Í¡Á¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡ÈÄ¹Í§¤ÎºÊ¤Ï»õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¾éÃÌÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É×¤«¤é¤â¡Ö°¦Íü¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¨¡¢¤ª»õ¹õ¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£