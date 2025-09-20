MEDIHEALから新エッセンシャルシートマスク＆3分集中ケア♡

韓国シートマスク売上14年連続No.1(※4)を誇る【MEDIHEAL】から、待望の新作が登場します。2025年9月中旬より発売されるのは、人気の「エッセンシャルマスク」シリーズに仲間入りする新3種と、忙しい日々に寄り添う「3ミニッツマスク」1種。うるおい不足や毛穴の目立ち、乾燥など一人ひとり異なる肌悩み(※3)にアプローチしながら、心地よくケアできるアイテムが揃いました。毎日のスキンケアをもっと手軽に、もっと特別に楽しんでみませんか？

エッセンシャルマスク新3種が仲間入り

大人気「エッセンシャルマスク」に、ローズPDRN・セラミド・ヒアルロン酸の新3種が加わりました。

ローズPDRN

純度99%(※15)の低分子が角質層まで浸透(※18)し、ハリとツヤを与える。

セラミド

純度90%(※15)の4種セラミド配合で乾燥ケアにぴったり。

ヒアルロン酸

純度99%(※15)低分子でみずみずしい潤い肌へ。

各4枚入り990円(税込)、1枚あたり275円。サイズはワンサイズ、シートタイプで展開。

既存のティーツリー、マデカッソシド、ビタミンC、コラーゲンと合わせ、全7種類からその日の肌状態に合わせて選べます♡

忙しい日には3分で完了の時短ケア

新たに登場する「3ミニッツマスク」は、7枚入り770円(税込)で時短集中ケアを実現。

ピタッと密着するマイクロファイバーシートが特徴で、たった3分(※2)でスキンケアが完了♪ 忙しい朝や疲れた夜にも心強いアイテムです。

シカリポソームコンプレックス10X(※22)：10種類のシカ成分が角質層に浸透。

マデカッソシド＆ヒアルロン酸：肌荒れ予防と潤い補給をサポート。

(※1)メディヒールマスクパック累計販売数量(2009-2025)(※2)目安の使用時間のこと(※3)乾燥による(※4)2025年3月集計結果：2011年~2024年 韓国オリーブヤングマスクパックカテゴリー売上1位(※5)店頭開始日となり、購入可能日は各店舗により異なります。(※6)一部店舗を除きます。(※7)4-テルピネオール（整肌成分）(※8)マデカッソシド（整肌成分）(※9)アスコルビン酸（製品の抗酸化剤）(※10)加水分解エクステンシン（保湿成分）(※11)原料の一部にイギリス産ホワイトローズ（ダマスクバラエキス：保湿成分）を使用(※12)セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、セラミドNS（すべて保湿成分） (※13)ヒアルロン酸Na（保湿成分）(※14)乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと(※15)純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。(※16)肌の油分と水分を補い保つこと(※17)うるおいによりつややかで明るい肌印象のこと (※18)角質層まで(※19)クリ殻エキス,イチジク果実,ハマメリス葉水,グルコノラクトン,ダマスクバラエキス,カノラ油,ヒマワリ種子油,メドウフォーム種子油,アルガニアスピノサ核油（全て保湿成分）(※20)保湿成分(※21)パンテノール,スクワラン,グルコノラクトン（全て保湿成分）(※22) ツボクサ葉エキス,ツボクサ根エキス,ツボクサ油,マデカシン酸,アシアチン酸,アシアチコシド,ツボクサ葉水,ツボクサカルスエキス,ツボクサ葉／茎エキス,マデカッソシド（全て整肌成分）

あなたの毎日に寄り添うシートマスク♡

「しっかり時間をかけてケアしたい日」も「さっと済ませたい日」も、MEDIHEALならどちらも叶います。

全7種のエッセンシャルマスクは気分や肌状態に合わせて選べ、3ミニッツマスクは時短と効果を両立。価格も手に取りやすく、毎日のルーティンに取り入れやすいのも魅力です。

季節や生活リズムに合わせて、自分にぴったりのマスクを選んで、もっと前向きで輝く肌を目指してみませんか？