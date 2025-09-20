【自民党総裁選】小泉氏が正式に出馬表明「自民党を立て直す」　高市氏は地元・奈良の自民党青年局県会議員らから激励　小林元経済安保相はコメ農家を視察

22日告示を迎える自民党の総裁選挙は、小泉農水相が記者会見し、「自民党を立て直す」として正式に立候補を表明しました。

小泉進次郎農水相：

もう一度、国民の声を聞き、国民の思いを感じ取り、国民の不安に向き合う。そして、国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す。私はその先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました。

小泉農水相は「経済が最優先」と訴え、「2030年度までに国内投資135兆円、平均賃金100万円増を目指す」と打ち出しました。

また、当面の物価高対策として、「直ちに経済対策を検討し、補正予算案を臨時国会に提出する」と述べました。

さらに、与野党間の合意に基づき、「ガソリンの暫定税率を速やかに廃止する」と述べたほか、「物価や賃金の上昇に合わせて基礎控除などを調整する仕組みの導入を進める」とした上で、いわゆる「年収の壁」の引き上げを「来年度以降も着実に進める」と強調しました。

一方、すでに立候補を表明している小林元経済安保相は千葉県内でコメ農家を視察しました。

小林鷹之元経済安保相：

消費者目線も当然重要ですけれども、やはり生産者の方たちの視点。再生産可能な価格をしっかりとつけていく必要があると思っています。

林官房長官は、東京都内の米穀店を訪れ、コメの流通状況を視察しました。

林芳正官房長官:

需要に応じた生産をすることによって安定した供給、安定した価格。消費者と両方にとって、いいものになるように農政を進めていければ。

茂木前幹事長は、埼玉・川口市の外国人が多数居住する地域を視察した後、講演しました。

茂木敏充前幹事長：

違法外国人ゼロを目指して、法令順守の徹底であったり、違法行為を犯した人に対する退去命令であったり、様々な厳しい措置を取っていかなければいけない。

また、高市前経済安保相は、国会内で地元・奈良県の自民党青年局の県会議員らと面会し、激励を受けました。