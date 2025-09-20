出身と聞いてすごいと思う大学ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
全国各地には多くの大学が点在し、それぞれが独自の歴史や研究分野を背景に存在感を示しています。これらの大学は、入学試験の難易度や学生の雰囲気、卒業生の活躍などを通じて、多彩なイメージを形成しているようです。
All About ニュース編集部では、全国の10〜70代の男女300人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「聞いてすごいと思う、他人の出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【15位までの全ランキング結果】
回答者からは「東の東大、西の京大というイメージ」（40代男性／群馬県）、「東は東大で西は京大のイメージが強い。京大の方がより柔軟で自由な発想ができる大学だと感じている」（40代女性／東京都）、「ノーベル賞学者を輩出した人間が多いイメージがある あと再生医療で日本のトップを進んでいるのですごいと思う」（40代男性／北海道）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「日本の最高学府というイメージがあるから」（30代女性／石川県）、「国内トップの大学で学力や研究実績が非常に高く、出身者の話を聞くと知識や経験のレベルに感心するから」（30代女性／東京都）、「日本を代表する大学で世界に通用する東大ブランド、数々の偉人や総理大臣を出した推しも推されもする名目大学だから、赤門のイメージも良い」（40代男性／岩手県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：京都大学／156票2位は「京都大学」でした。「東の東大、西の京大」と並び称されるように、西日本を代表する最難関大学として広く認知されています。偏差値の高さはもちろん、ノーベル賞受賞者を多く輩出する独創的な研究力も評価されており、多くの人が学力と実績の両面から「すごい」というイメージを抱いているようです。
1位：東京大学／275票1位は「東京大学」でした。「日本の最高学府」「日本一」というイメージが広く浸透しており、圧倒的な知名度で多くの票を集めました。入学が極めて難しいという認識に加え、国内外で活躍する優秀な人材を多数輩出している実績が「すごい」という評価につながっているようです。
