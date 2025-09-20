スレンダーながらJカップで人気を集めるグラビアアイドルの白川愛梨さんが、『週刊SPA!』9月16・23日合併号（扶桑社）の「グラビアン魂」に登場。自慢のグラマラスボディを見せつけました。



【写真】100センチJカップバストの白川愛梨さん

共に美大出身のグラビアンたちにとって、忘れられない受験勉強の思い出の一つが石膏像のデッサン。今回の白川さんの撮影では、なぜか彼らに、そんな当時の記憶を思い起こさせたそうです。



ランジェリーや、ワンピース姿などで「フェチ」なグラビアを展開。端正なルックスの白川さんはスレンダーでありながら、自慢の100センチJカップバストや女神のS字曲線を惜しげもなく見せつけています。潤んだ瞳、そして挑発的な表情は、彼女の持つ色気を最大限に引き出しています。（撮影：中山雅文 ヘアメイク：ChiNa スタイリング：毛塚由恵）



【白川愛梨さんプロフィール】

生年月日1999年3月16日 東京都出身 T158/B100/W65/95/S23.5 趣味はサウナ、ゴルフ、温泉、お酒 特技はバランスボール スレンダーなのにJカップで人気の彼女は、新作DVD『愛しのアイリ』（スパイスビジュアル）が9/24発売予定。活動の詳細は公式Xやインスタ（共に@shirakawa_airi_）