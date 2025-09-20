「あんぱんはみんなが主役だった」

NHK連続テレビ小説「あんぱん」の狒鞍哨ャラ総出疚じ開オフショットが大量に解禁されファンからは喜びの声が多く寄せられている。

26日の最終回がいよいよ近づき盛り上がりを見せており、公式インスタグラムが「未公開オフショット公開 第1弾」と題し、撮影現場で俳優らが過ごす爛フの顔瓩鮠匆陝「物語の前半で登場した方々を中心にピックアップ」とし、ヒロイン･のぶ(今田美桜)と幼馴染で後に夫となる嵩(北村匠海)の幼少期を演じた子役たちや前半で活躍した加瀬亮､ 二宮和也､ 中沢元紀、細田佳央太らが笑顔を見せたり、真剣な表情を見せたりする瞬間を切り取った写真の数々となっている。

原豪役で出演した細田佳央太

(「あんぱん」公式インスタグラム@asadora_ak_nhkより)

柳井千尋役で出演した中沢元紀

(「あんぱん」公式インスタグラム@asadora_ak_nhkより)

朝田のぶの父役で出演した加瀬亮(右)

(「あんぱん」公式インスタグラム@asadora_ak_nhkより)

嵩役の北村匠海(左)と父役の二宮和也

(「あんぱん」公式インスタグラム@asadora_ak_nhkより)

SNS上では「もうすぐ終わると思うと寂しい」「あんぱんはみんなが主役だった」「全キャラクターが本当に生き生きとしていて…あと少しかと思うとすごくすごく淋しい」「懐かしいお顔を拝見すると、アルバムのページをめくっているよう」「懐かしすぎて。半年前!?時の流れ怖いよバグじゃん」「メンツで泣かせにきてる」「豪さん、千尋さん生きた時代が懐かしくて寂しい」「ここにきて新作加瀬亮ーーーーーーー!!!」「また最初から見たくなる」などの声が寄せられた。

「あんぱん」は、NHK総合(毎週月〜土曜午前8時)などで放送中。NHKプラスで見逃し配信も視聴できる。