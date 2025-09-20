「やってもうたな」「西川さんもミスするのか」浦和が鹿島戦で先制点献上、守護神が痛恨の失策「ひきずらなきゃ良いけど」の声
名手がまさかの失策だ。
浦和レッズは９月20日、J１第30節で鹿島アントラーズとホームで対戦している。
立ち上がりは優勢に試合を進めていたが、14分に失点。味方のバックパスをGK西川周作がダイレクトでつなごうとしたが、左足のパスはしっかりと出せず、中途半端に転がったボールを鈴木優磨に蹴りこまれた。
痛恨のミスに、西川は悔しそうな表情。SNS上では「西川さんもミスするのか」「やってもうたな」「西川、そのミスは痛い」「大事な試合で何してんだ」「西川ひきずらなきゃ良いけど」といった声があがっている。
圧倒的なサポーターの声援も背に、浦和は挽回できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GK西川がまさかの...浦和がホーム鹿島戦で失点
