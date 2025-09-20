リバプールが“マージーサイド・ダービー”のスタメンを発表！ アトレティコ戦から先発４人変更、遠藤航はベンチスタート
現地９月20日に開催されるプレミアリーグの第５節で、日本代表MF遠藤航が所属する王者リバプールが本拠地アンフィールドでエバートンと対戦する。
この“マージーサイド・ダービー”を前にスターティングメンバーが発表されて、主将フィルジル・ファン・ダイクやエースのモハメド・サラーが先発に名を連ねるなか、遠藤は開幕から５試合連続でベンチスタートなった。
17日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節アトレティコ・マドリー戦（３−２）にもベンチ入りした遠藤。しかしチームが接戦を制したなかで、最後まで出番が訪れず、14日のバーンリー戦（１−０）に続いて、公式戦２試合連続で出番なしに終わった。
そんななか、リバプールはアトレティコ戦から先発メンバー４人を変更して臨む。エバートン戦の先発は以下のとおり。
GK
アリソン・ベッカー
DF
コナー・ブラッドリー
イブライマ・コナテ
フィルジル・ファン・ダイク
ミロシュ・ケルケズ
MF
ライアン・フラーフェンベルフ
ドミニク・ソボスライ
モハメド・サラー
アレクシス・マカリステル
コディ・ガクポ
FW
ユーゴ・エキティケ
試合は日本時間で20日の20時30分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
