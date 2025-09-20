親はいつまでも子どもと一緒にいたいと思うものですが、いつかは子離れをしなくてはいけません。それは子どもも同じ。親のスネをかじって甘え続けるのではなく、自立をして自分の人生に責任を持って生きていく必要があります。

しかし、アラサーになってもいつまでも甘えた生き方をする娘を見ていると、親として黙っているわけにもいかないようで……。今回は、自立しないアラサー娘をもつ母親の話をご紹介いたします。

自立できていない上に既婚者と不倫

「娘はもうすぐ30歳になるのですが、実家暮らしをしています。仕事は事務職をしていて、毎月3万円ほどはお金を入れてくれてはいるものの、私も年金暮らしなのでこれだけでは余裕がないのが現実です。

しかも、いつまでもフラフラしていて、最近は既婚者の男性とお付き合いをしているみたいなんですよね。娘もいい歳だし、私があれこれ口出しするのもよくないと思いつつ、酔っ払って終電で帰宅する姿を見ていると、だんだんストレスが溜まってきて……。娘に『そろそろ自立することを考えてほしいの』と伝えたら、『なにその言い方！』『今まで一緒にいてあげたのに』『お母さんがいなくたって自分でなんとかできるから！』と言われてしまいました。

まさかこの歳になっても反抗されるとは思いもしませんでしたね……。早く自立してほしいのが母としての願いです」（体験者：60代 女性・パート／回答時期：2025年7月）

▽ 娘が一緒に暮らしてくれることは安心だとしても、現実問題お金はかかるため、早く自立してほしいのがお母さんの本音なのかもしれません。しかも、不倫をして人様に迷惑がかかる生き方をしているのも、親としてはつらいですよね。やさしいお母さんに甘えすぎているのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。