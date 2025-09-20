ハメス・ロドリゲスの欠場理由に物議…直近のリーグ戦で遠征メンバー外
クラブ・レオン(メキシコ1部)に所属するコロンビア代表MFハメス・ロドリゲスの欠場が波紋を広げている。スペイン『マルカ』が伝えた。
ハメスは19日に敵地で行われたリーガMX第9節クラブ・ティフアナ戦(●0-5)で招集メンバー外。現地では、ティフアナの本拠地エスタディオ・カリエンテの人工芝でプレーするリスクを恐れて遠征を避けたと報じられ、物議を醸している。
レオンのエドゥアルド・ベリッソ監督は、ハメスの欠場が戦術的、医療的な理由ではないと明言しつつ、直近の代表戦で身体的に消耗していたことは認めた。
人工芝は筋肉や関節の故障リスクを高めるとされている。ハメスは来年の北中米ワールドカップ出場などを考慮し、リスク回避を優先したという見方が強いようだ。
人工芝をめぐる問題は世界的に論争の的となっており、過去にブラジル代表FWネイマールらも怪我のリスクを高めると批判している。今回のハメスの決断は、長期的な目標を見据えたコンディション維持と理解する声がある一方で、クラブへの献身を疑問視する声も上がっており、議論は今後も続きそうだ。
