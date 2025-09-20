[9.20 J1第30節](埼玉)

※19:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 88 長沼洋一

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 26 荻原拓也

DF 28 根本健太

MF 6 松本泰志

MF 10 中島翔哉

MF 14 関根貴大

MF 22 柴戸海

FW 17 小森飛絢

FW 99 イサーク・キーセ・テリン

監督

マチェイ・スコルジャ

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 22 濃野公人

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 18 エウベル

MF 20 舩橋佑

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 7 小川諒也

DF 23 津久井佳祐

DF 28 溝口修平

MF 10 柴崎岳

MF 17 ターレス・ブレーネル

MF 27 松村優太

FW 13 知念慶

FW 45 吉田湊海

監督

鬼木達