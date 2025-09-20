浦和vs鹿島 スタメン発表
[9.20 J1第30節](埼玉)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 6 松本泰志
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 22 柴戸海
FW 17 小森飛絢
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
監督
マチェイ・スコルジャ
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 18 エウベル
MF 20 舩橋佑
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 10 柴崎岳
MF 17 ターレス・ブレーネル
MF 27 松村優太
FW 13 知念慶
FW 45 吉田湊海
監督
鬼木達
