「台風19号」はどこへいく？

非常に強い台風１９号は、きょう（２０日）午後６時現在、南鳥島近海を１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

【台風情報】今後の進路を画像で見る／向こう16日間の全国各地の天気を見る

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、





「台風18号」はどこに？

あす（21日）午前６時には南鳥島近海で非常に強い台風中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルあす（21日）午後６時には南鳥島近海で非常に強い台風中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルあさって（22日）午後３時には日本の東で非常に強い台風中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートル23日午後３時には日本の東で非常に強い台風中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートル24日午後３時には日本の東で強い台風中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートル２５日午後３時には日本の東で強い台風中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルの予想となっています。

強い台風第１８号は、きょう（２０日）午後６時にはフィリピンの東にあって、

１時間におよそ１０キロの速さで北西へ進んでいます。



中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。



また、中心の南東側５６０キロ以内と北西側３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

沖縄地方は高波に警戒、強風に注意を

台風の中心は、



あす（２１日）午後６時にはフィリピンの東で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



あさって（２２日）午後３時にはバシー海峡

中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



２３日午後３時には南シナ海

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



が予想されます。



沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い、２１日から次第に波が高くなり、先島諸島では２２日から大しけとなり強い風が吹くでしょう。先島諸島では高波に警戒し、強風に注意してください。沖縄本島地方でも高波に注意が必要です。



［波の予想］

２１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

先島諸島 ４メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

２２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

先島諸島 東の風 １５メートル （２５メートル）



［防災事項］

沿岸の海域ではうねりを伴い、先島諸島では２１日は次第にしけとなり、２２日からは大しけとなるでしょう。うねりを伴う高波に警戒してください。



沖縄本島地方でも２１日は次第に波が高くなり、２２日からはしける見込みです。うねりを伴う高波に注意してください。



先島諸島では、２２日から強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。また、沖縄地方では発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨にも注意が必要です。

「台風17号」は熱帯低気圧に

気象庁は、台風17号はきょう（２０日）午前３時に華南で熱帯低気圧になったと発表しました【画像③】。

今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる

今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。