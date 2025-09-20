[9.20 J1第30節](日産ス)

※19:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 16 加藤蓮

DF 22 角田涼太朗

DF 35 関富貫太

MF 8 喜田拓也

MF 14 植中朝日

MF 17 井上健太

MF 37 ジョルディ・クルークス

MF 45 ジャン・クルード

FW 26 ディーン・デイビッド

控え

GK 31 木村凌也

DF 33 諏訪間幸成

DF 43 埜口怜乃

MF 6 渡辺皓太

MF 18 オナイウ情滋

MF 20 天野純

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

FW 48 谷村海那

監督

大島秀夫

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 3 奈良竜樹

DF 37 田代雅也

DF 77 志知孝明

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 16 小田逸稀

DF 20 安藤智哉

DF 47 橋本悠

MF 15 秋野央樹

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

金明輝