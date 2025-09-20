横浜FMvs福岡 スタメン発表
[9.20 J1第30節](日産ス)
※19:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 37 ジョルディ・クルークス
MF 45 ジャン・クルード
FW 26 ディーン・デイビッド
控え
GK 31 木村凌也
DF 33 諏訪間幸成
DF 43 埜口怜乃
MF 6 渡辺皓太
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
FW 48 谷村海那
監督
大島秀夫
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 3 奈良竜樹
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 16 小田逸稀
DF 20 安藤智哉
DF 47 橋本悠
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝
※19:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 37 ジョルディ・クルークス
MF 45 ジャン・クルード
FW 26 ディーン・デイビッド
控え
GK 31 木村凌也
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
FW 48 谷村海那
監督
大島秀夫
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 3 奈良竜樹
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 16 小田逸稀
DF 20 安藤智哉
DF 47 橋本悠
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝