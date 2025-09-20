前半3発の名古屋は後半1人退場も約4か月ぶりホーム戦白星…降格圏に沈む湘南は今季ワースト4連敗
[9.20 J1第30節 名古屋 3-1 湘南 豊田ス]
J1リーグは20日に第30節を行った。名古屋グランパスと湘南ベルマーレの対戦は、名古屋が3-1で勝利。約4か月ぶりにホームで白星を挙げた。
15位・名古屋が最後にホームスタジアムで白星を飾ったのは5月31日の第19節・アルビレックス新潟戦。18位の湘南を相手に、残留を確実にするべく勝利を目指す。前半9分にはFW山岸祐也のボールカットからMF永井謙佑がゴールネットを揺らすが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックで山岸のファウルが認められ、ノーゴールとなった。
一方、降格圏に沈む湘南も果敢に攻め立てる。前半14分、PA手前でボールを収めたMF小野瀬康介がPA右にパス。MF池田昌生の左足シュートはGK武田洋平にセーブされ、ファーにこぼれたボールをFW鈴木章斗が狙うが、シュートはわずかにゴール枠外に外れた。
すると、先制に成功したのは名古屋。前半19分、敵陣PA内に入れたボールは一度クリアされるも、PA手前からMF稲垣祥が右足ボレーで合わせる。地面を叩いたボールはホップするようにゴールに突き刺さり、今季8点目となる先制点が入った。
一気に勢いに乗る名古屋は前半31分、PA右手前のDF内田宅哉が敵陣内にクロス。ファーサイドの山岸が頭で折り返すと、最後は永井がヘディングシュートで流し込む。5月24日の第18節・浦和レッズ戦以来今季2ゴール目で2-0と点差を広げた。
名古屋は前半終了間際にもスコアを動かす。前半アディショナルタイム3分過ぎ、GK吉田舜のトラップミスを突き、山岸が冷静に無人のゴールにシュート。今季3点目で3点差とした。
前半を0-3で折り返した湘南はハーフタイムで一挙4枚替え。一方、名古屋は後半11分に山岸が2枚目のイエローカードを受けて退場処分となった。
点差を縮めたい湘南は、攻勢を強めて何度も名古屋のゴールを脅かしていく。後半33分にはMF鈴木雄斗がPA右の深い位置からクロス。GK武田に触れたボールがファーサイドに流れると、待ち構えた鈴木章が頭で押し込み、1-3と1点を返した。
しかし、湘南の反撃もここまで。名古屋が3-1で逃げ切り、リーグ戦11試合ぶりに2連勝を果たした。一方、湘南は14試合未勝利で今季ワーストの4連敗となった。
J1リーグは20日に第30節を行った。名古屋グランパスと湘南ベルマーレの対戦は、名古屋が3-1で勝利。約4か月ぶりにホームで白星を挙げた。
15位・名古屋が最後にホームスタジアムで白星を飾ったのは5月31日の第19節・アルビレックス新潟戦。18位の湘南を相手に、残留を確実にするべく勝利を目指す。前半9分にはFW山岸祐也のボールカットからMF永井謙佑がゴールネットを揺らすが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックで山岸のファウルが認められ、ノーゴールとなった。
すると、先制に成功したのは名古屋。前半19分、敵陣PA内に入れたボールは一度クリアされるも、PA手前からMF稲垣祥が右足ボレーで合わせる。地面を叩いたボールはホップするようにゴールに突き刺さり、今季8点目となる先制点が入った。
一気に勢いに乗る名古屋は前半31分、PA右手前のDF内田宅哉が敵陣内にクロス。ファーサイドの山岸が頭で折り返すと、最後は永井がヘディングシュートで流し込む。5月24日の第18節・浦和レッズ戦以来今季2ゴール目で2-0と点差を広げた。
名古屋は前半終了間際にもスコアを動かす。前半アディショナルタイム3分過ぎ、GK吉田舜のトラップミスを突き、山岸が冷静に無人のゴールにシュート。今季3点目で3点差とした。
前半を0-3で折り返した湘南はハーフタイムで一挙4枚替え。一方、名古屋は後半11分に山岸が2枚目のイエローカードを受けて退場処分となった。
点差を縮めたい湘南は、攻勢を強めて何度も名古屋のゴールを脅かしていく。後半33分にはMF鈴木雄斗がPA右の深い位置からクロス。GK武田に触れたボールがファーサイドに流れると、待ち構えた鈴木章が頭で押し込み、1-3と1点を返した。
しかし、湘南の反撃もここまで。名古屋が3-1で逃げ切り、リーグ戦11試合ぶりに2連勝を果たした。一方、湘南は14試合未勝利で今季ワーストの4連敗となった。