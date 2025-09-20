鹿児島vs宮崎 スタメン発表
[9.20 J3第28節](白波スタ)
※19:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 8 藤村慶太
DF 44 青木義孝
MF 5 ジョアオ
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 26 川島功奨
DF 29 岡崎慎
MF 15 井堀二昭
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
MF 58 武颯
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 31 岡本享也
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 48 木原仁
監督
大熊裕司
