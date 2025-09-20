[9.20 J3第28節](白波スタ)

※19:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 3 杉井颯

DF 7 千布一輝

DF 8 藤村慶太

DF 44 青木義孝

MF 5 ジョアオ

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

MF 20 圓道将良

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

控え

GK 16 山内康太

DF 26 川島功奨

DF 29 岡崎慎

MF 15 井堀二昭

FW 9 アンジェロッティ

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

MF 58 武颯

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 31 岡本享也

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 10 井上怜

MF 41 坂井駿也

FW 18 吉澤柊

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 48 木原仁

監督

大熊裕司