[9.20 J1第30節](U等々力)

※19:00開始

主審:Faisal Alblwi

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 13 三浦颯太

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 6 山本悠樹

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 15 田邉秀斗

DF 27 神橋良汰

DF 39 土屋櫂大

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 24 宮城天

監督

長谷部茂利

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 5 長友佑都

DF 7 安斎颯馬

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 32 土肥幹太

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 40 マルコス・ギリェルメ

FW 26 長倉幹樹

FW 39 仲川輝人

控え

GK 13 波多野豪

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

MF 10 東慶悟

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

FW 28 野澤零温

FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ

監督

松橋力蔵