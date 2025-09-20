川崎FvsFC東京 スタメン発表
[9.20 J1第30節](U等々力)
※19:00開始
主審:Faisal Alblwi
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 15 田邉秀斗
DF 27 神橋良汰
DF 39 土屋櫂大
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
監督
長谷部茂利
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 5 長友佑都
DF 7 安斎颯馬
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 32 土肥幹太
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
